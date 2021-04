Il Napoli crea poco e rischia tanto, ma è sotto solo di un gol all’intervallo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Napoli è sotto all’intervallo della sfida con la Juventus. Nei minuti iniziali della gara, una grande occasione per parte: prima Cristiano Ronaldo sbaglia un colpo di testa con la porta quasi vuota, poi Zielinski calcia alto da buona posizione in area di rigore. I ritmi sono molto alti e al 12? la Juve passa in vantaggio: una bellissima azione personale di Chiesa sulla destra si conclude con un cross basso al centro che il portoghese gira in porta. La risposta del Napoli capita sui piedi di Fabian Ruiz, che da fuori area però spara alto. Col passare del tempo i bianconeri tengono meglio il campo, la squadra di Gattuso non riesce a limitare l’impostazione dal basso della Juve e non trova trame di gioco interessanti. Al 34’ Lozano rischia tantissimo con un’entrata in ritardo su Chiesa: Mariani e Di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ildella sfida con la Juventus. Nei minuti iniziali della gara, una grande occasione per parte: prima Cristiano Ronaldo sbaglia un colpo di testa con la porta quasi vuota, poi Zielinski calcia alto da buona posizione in area di rigore. I ritmi sono molto alti e al 12? la Juve passa in vantaggio: una bellissima azione personale di Chiesa sulla destra si conclude con un cross basso al centro che il portoghese gira in porta. La risposta delcapita sui piedi di Fabian Ruiz, che da fuori area però spara alto. Col passare del tempo i bianconeri tengono meglio il campo, la squadra di Gattuso non riesce a limitare l’impostazione dal basso della Juve e non trova trame di gioco interessanti. Al 34’ Lozanotantissimo con un’entrata in ritardo su Chiesa: Mariani e Di ...

