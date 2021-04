George Clooney e Julia Roberts di nuovo insieme in un film: coppia divorziata in “Ticket to Paradise” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Amici di vita e di set da oltre vent’anni, George Clooney e Julia Roberts tornano a recitare insieme nella commedia Ticket to Paradise. In cui come già accaduto in passato interpreteranno una coppia separata alle prese con un’inaspettata reunion. George Clooney e Julia Roberts, due attori, due amici guarda le foto Ma per scoprire se fra i due protagonisti tornerà l’amore, come già accaduto vent’anni ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 7 aprile 2021) Amici di vita e di set da oltre vent’anni,tornano a recitarenella commediato. In cui come già accaduto in passato interpreteranno unaseparata alle prese con un’inaspettata reunion., due attori, due amici guarda le foto Ma per scoprire se fra i due protagonisti tornerà l’amore, come già accaduto vent’anni ...

Advertising

Simone76623275 : RT @varianna775: #TicketToParadise : il ritorno della coppia Julia Roberts e George Clooney sul set - varianna775 : #TicketToParadise : il ritorno della coppia Julia Roberts e George Clooney sul set - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Romcom in arrivo con due delle star più luminose di Hollywood ???? #TicketToParadise #JuliaRoberts #GeorgeClooney https:… - ParamountItalia : Romcom in arrivo con due delle star più luminose di Hollywood ???? #TicketToParadise #JuliaRoberts #GeorgeClooney - damdidamian : quel cappuccino che ho preso sta mattina era decisamente magico, george clooney was onto some shit with nespresso -