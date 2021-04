Facebook, la storia dei 533 milioni di account rubati equivale a un disastro ecologico dell’era moderna (Di mercoledì 7 aprile 2021) Vi avranno detto che si tratta di dati vecchi, che il databreach (se lo guardate come indebita intrusione negli archivi) o il leaking (se osservate la fuoriuscita e la dispersione delle informazioni) è roba addirittura del 2019. Se da allora il vostro nome, la vostra data di nascita, la vostra mail e tanti altri vostri dati personali sono cambiati, allora non vi dovete preoccupare. Se volete far sapere la vostra posizione lavorativa dell’epoca (che magari – se siete fortunati e non siete stati licenziati – è la stessa) o se non vi frega nulla che il vostro numero di cellulare sia dato in pasto al mondo intero che finalmente saprà a chi corrisponde e potrà inseguirvi con promozioni e offerte di ogni genere, non date ascolto a chi strilla che sono state rubate le informazioni di mezzo miliardo di utenti Facebook. Una valanga di dati sono stati risucchiati dai non proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Vi avranno detto che si tratta di dati vecchi, che il databreach (se lo guardate come indebita intrusione negli archivi) o il leaking (se osservate la fuoriuscita e la dispersione delle informazioni) è roba addirittura del 2019. Se da allora il vostro nome, la vostra data di nascita, la vostra mail e tanti altri vostri dati personali sono cambiati, allora non vi dovete preoccupare. Se volete far sapere la vostra posizione lavorativa dell’epoca (che magari – se siete fortunati e non siete stati licenziati – è la stessa) o se non vi frega nulla che il vostro numero di cellulare sia dato in pasto al mondo intero che finalmente saprà a chi corrisponde e potrà inseguirvi con promozioni e offerte di ogni genere, non date ascolto a chi strilla che sono state rubate le informazioni di mezzo miliardo di utenti. Una valanga di dati sono stati risucchiati dai non proprio ...

