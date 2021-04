Ex Embraco | sale la protesta Sindacati | “Tavolo al Mise o ci autoconvocheremo”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – In vista dell’imminente scadenza del 25 aprile, quando tutti i 400 lavoratori exsaranno licenziati, cresce ladei. Se non verrà convocato unal ministero dello Sviluppo economico entro il 20 aprile – hanno annunciato Fim, Fiom, Uilm, Uglm di Torino in occasione del presidio dei lavoratori exche si è svolto questa mattina sotto la Prefettura in piazza Castello a Torino – le organizzazioni sindacali si autoconvocheranno al. Il prefetto ha incontrato una delegazione sindacale e ha annunciato un vertice tra il ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, e i presidenti di Piemonte e Veneto per il prossimo 15 aprile. A tale incontro non sono state, tuttavia, convocate le organizzazioni sindacali, che, a 18 giorni dalla data ...

Dai lavoratori dei Luna Park, fino ai tassisti, passando per il dramma delle oltre 400 famiglie dei lavoratori ex Embraco. Oggi, venerdì 26 marzo, a Torino è stata scattata una fotografia verosimile d ...