Enel X, accordo con Asmel per progetti sostenibili dedicati agli enti locali (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Enel X, la business line globale del Gruppo Enel e Asmel, l’associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, hanno siglato un accordo per promuovere iniziative dedicate agli enti locali per la creazione e gestione delle comunità energetiche, la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati, l’illuminazione pubblica e la diffusione della mobilità elettrica. La collaborazione, si sottolinea in una nota, è aperta anche ad altri soggetti interessati a progetti sulla sostenibilità. “Grazie all’accordo con Asmel diamo un deciso impulso al processo di transizione dei Comuni italiani verso modelli urbani più smart e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) –X, la business line globale del Gruppo, l’associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli, hanno siglato unper promuovere iniziative dedicateper la creazione e gestione delle comunità energetiche, la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati, l’illuminazione pubblica e la diffusione della mobilità elettrica. La collaborazione, si sottolinea in una nota, è aperta anche ad altri soggetti interessati asullatà. “Grazie all’condiamo un deciso impulso al processo di transizione dei Comuni italiani verso modelli urbani più smart e ...

