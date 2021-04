Elisa Isoardi | dopo l’Isola dei famosi | a Mediaset come conduttrice? Le ipotesi

(Di mercoledì 7 aprile 2021)si trova attualmente, a ricoprire il ruolo di naufraga aldei2021. Una volta che tale esperienza volgerà al termine, però, la donna potrebbe continuare la sua carriera in casa. A seguito dell’abbandono della Rai, infatti, la protagonista sarebbe senza un lavoro fisso. Considerando che i vertici dell’aziendapare stiano pensando a modificare i palinsesti autunnali della rete, è molto probabile che allavenga affidato un ruolo. Al momento sono in ballo dueche vedonoalla guida di due differenti format. Vediamo tutti i dettagli.forse alla conduzione di Domenica Live Partecipare ai reality show spesso si rivela ...

Advertising

blogtivvu : Angela Melillo ed Elisa Isoardi hanno infranto il regolamento? Video #isola - blogtivvu : Barbara d’Urso sostituita da Elisa Isoardi? Il gossip TV prende forma: cosa potrebbe succedere a #Mediaset… - b3atrixkidd0 : Ma solo a me Elisa Isoardi quando ha salutato Daniela mentre andava via è sembrata freddissima? #isola - IsaeChia : #Isola 15, #AngelaMelillo e #ElisaIsoardi hanno infranto il regolamento? La clip che incastra le due naufraghe - xlightsofhope : Questa è la persona che hanno salvato al posto di Elisa Isoardi #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

' Non nomini una persona per questa str?' , ha ribattuto Cerioli che, nella puntata di lunedì scorso, ha battutoal termine di un televoto flash. Arianna Cirrincione, fidanzata Andrea ...La prossima stagione televisiva si prospetta più bollente che mai: che fine faranno i programmi di Barbara d'Urso ? A quanto pare la conduttrice napoletana potrebbe essere sostituita da, attuale concorrente de L'Isola dei Famosi che potrebbe portare a Mediaset nuova linfa vitale e freschezza. Barbara d'Urso sostituita da? Il gossip Tv prende forma L'...Elisa Isoardi sta partecipando all’Isola dei famosi, sembra che resterà a Mediaset dopo il reality, svelato cosa potrebbe condurre su Canale 5 Sembra che dopo la sua partecipazione all’Isola dei ...Indiscrezioni sul conto di Elisa Isoardi: parlano di un programma a Mediaset per lei come 'compenso' alla partecipazione all'Isola dei Famosi ...