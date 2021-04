Drive Up - Il 10 aprile inizia la quinta stagione! (Di mercoledì 7 aprile 2021) Scaldate i motori, Drive Up sta tornando. Mancano pochi giorni, infatti, al via della quinta stagione del programma realizzato da Mediaset in collaborazione con la nostra testata e tutto è pronto per riempire i vostri sabati pomeriggio di ruote fumanti e di passione per le quattro ruote. L'appuntamento è come sempre alle 13.40 su Italia 1 e le protagoniste indiscusse saranno ancora una volta loro, le auto, dalle supercar che affollano i sogni degli appassionati ai modelli che guidiamo tutti i giorni. Inno all'Italia. Per iniziare nel migliore dei modi abbiamo scelto due eccellenze italiane, le Frecce Tricolori e la Ferrari Roma, protagoniste di un servizio che vi farà letteralmente volare. Al volante dell'ultima GT del Cavallino c'è il direttore Gian Luca Pellegrini, che quest'anno si alterna alla guida con la pilota della WSeries ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 7 aprile 2021) Scaldate i motori,Up sta tornando. Mancano pochi giorni, infatti, al via dellastagione del programma realizzato da Mediaset in collaborazione con la nostra testata e tutto è pronto per riempire i vostri sabati pomeriggio di ruote fumanti e di passione per le quattro ruote. L'appuntamento è come sempre alle 13.40 su Italia 1 e le protagoniste indiscusse saranno ancora una volta loro, le auto, dalle supercar che affollano i sogni degli appassionati ai modelli che guidiamo tutti i giorni. Inno all'Italia. Perre nel migliore dei modi abbiamo scelto due eccellenze italiane, le Frecce Tricolori e la Ferrari Roma, protagoniste di un servizio che vi farà letteralmente volare. Al volante dell'ultima GT del Cavallino c'è il direttore Gian Luca Pellegrini, che quest'anno si alterna alla guida con la pilota della WSeries ...

Non mancate allora l'appuntamento con Drive Up, sabato 10 aprile alle 13.40 su Italia 1. E se doveste perdervi la puntata, non c'è problema: potrete rivederla in replica sullo ...

