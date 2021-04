Diablo 2 Resurrected | annunciate le date dell’Alpha test

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Se siete ansiosi di provareallora non lasciatevi sfuggire l’occasione di provare il nuovo titolo di Blizzard in versione Alpha, ecco leProbabilmente lo saprete già:2 avrà nuova linfa vitale entro la fine dell’anno con un lavoro di rimasterizzazione di fascia alta. Non molto tempo fa, sembrava che le primedeialpha del titolo fossero trapelate tramite fonti coreane. Ora, Blizzard ha deciso di rendere il tutto ufficiale. Ebbene sì,2:sarà giocabile in versione Alpha, continuate a leggere l’articolo per scoprire lein cui potrete avere un succoso assaggio in anteprima del gioco.: segnate ...

Advertising

CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Diablo II: Resurrected, l'alfa tecnica apre le porte ai giocatori PC: ecco quando) è stat… - gigibeltrame : Diablo II: Resurrected, l'alfa tecnica apre le porte ai giocatori PC: ecco quando #digilosofia… - PCGamingit : L'alfa tecnica di Diablo II: Resurrected è in arrivo questo weekend - - TheGamesMachine : Ricordiamo che fra qualche giorno si svolgerà la prima #alpha di #Diablo2Resurrected, due atti da giocare con Barba… - infoitscienza : Diablo II: Resurrected, al via l'Alfa Tecnica su PC | Dettagli e contenuti -

Ultime Notizie dalla rete : Diablo Resurrected

Lo scorso febbraio durante l'atteso BlizzCon 2021 , l'evento dedicato ai titoli in uscita prossimamente targati Blizzard, è stato presentato. Parliamo del ritorno di uno dei videogiochi più amati di sempre, e di un'opera che ha permesso a Blizzard di diventare una delle compagnie più riconoscibili dell'intera ...Lo scorso mese Blizzard ha annunciato a sorpresa il ritorno diII , in una nuova versione rimasterizzata multipiattaforma intitolataII. Oggi, 7 aprile 2021, sono state aperte a sorpresa le iscrizioni per l'Alfa Tecnica, disponibile esclusivamente per l'utenza PC dalle ore 16:00 del 9 aprile alle ore 19:00 del ...Se siete ansiosi di provare Diablo 2 Resurrected allora non lasciatevi sfuggire l'occasione di provarlo in versione Alpha, ecco le date.La Tech Alpha è aperta a tutti, previa iscrizione al sito ufficiale. Gli unici requisiti richiesti sono il possesso di un account Battle.net e il soddisfacimento dei requisiti minimi per PC. Gli invit ...