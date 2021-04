Denise Pipitone, il profilo di Olesya è un tripudio di insulti (FOTO) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Olesya Rostova è sotto attacco. La ragazza scambiata per Denise Pipitone sta ricevendo in queste ore molti insulti sui social dagli italiani. La storia di Denise Pipitone è risalita agli onori della cronaca a causa di Olesya Rostova. La ragazza russa si era presentata qualche giorno fa ad un programma televisivo raccontando di aver perso la madre tra l 2004 e il 2005. Proprio questa informazione, unita ad una somiglianza con Piera Maggio, avevano fatto sperare tutti per il meglio. Purtroppo però oltre alla beffa è arrivato anche il danno. Olesya, infatti, non è Denise Pipitone. Come se non bastasse però, la tv russa ha sfruttato tutta la storia per creare audience. Uno spettacolo indegno che ha ... Leggi su chenews (Di mercoledì 7 aprile 2021)Rostova è sotto attacco. La ragazza scambiata persta ricevendo in queste ore moltisui social dagli italiani. La storia diè risalita agli onori della cronaca a causa diRostova. La ragazza russa si era presentata qualche giorno fa ad un programma televisivo raccontando di aver perso la madre tra l 2004 e il 2005. Proprio questa informazione, unita ad una somiglianza con Piera Maggio, avevano fatto sperare tutti per il meglio. Purtroppo però oltre alla beffa è arrivato anche il danno., infatti, non è. Come se non bastasse però, la tv russa ha sfruttato tutta la storia per creare audience. Uno spettacolo indegno che ha ...

Advertising

fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - fanpage : ?? Caso Denise Pipitone Il suo vero nome sarebbe Angela, cosa è appena emerso. - loouistw : Incredibile quanto stiano spettacolarizzando la storia di Denise Pipitone , tra la tv russa e quella italiana non s… - blige_it : RT @Corriere: Denise, l’avvocato della famiglia : «Una farsa. Ho sempre pensato che non fosse Olesya» -