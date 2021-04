Deadly Premonition 2 sta per arrivare su PC? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Grazie alla sua assoluta eccentricità e al gran numero di problemi tecnici che lo compongono, Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise (e il suo predecessore, del resto), è per definizione un gioco piuttosto di nicchia. Se siete tra coloro che hanno amato questo franchise ma non possedete un Nintendo Switch, probabilmente ci sono buone notizie per voi. Thunderful Group - la società madre di Rising Star Games, che ha pubblicato Deadly Premonition 2 in occidente - ha recentemente pubblicato il suo report annuale e, cosa abbastanza interessante, tra i giochi che hanno elencato per il loro programma di lancio nel 2021, c'è una versione Steam di Deadly Premonition 2. Non viene menzionata alcuna data di uscita specifica e una versione PC del gioco non è stata ancora ufficialmente ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021) Grazie alla sua assoluta eccentricità e al gran numero di problemi tecnici che lo compongono,2: A Blessing in Disguise (e il suo predecessore, del resto), è per definizione un gioco piuttosto di nicchia. Se siete tra coloro che hanno amato questo franchise ma non possedete un Nintendo Switch, probabilmente ci sono buone notizie per voi. Thunderful Group - la società madre di Rising Star Games, che ha pubblicato2 in occidente - ha recentemente pubblicato il suo report annuale e, cosa abbastanza interessante, tra i giochi che hanno elencato per il loro programma di lancio nel 2021, c'è una versione Steam di2. Non viene menzionata alcuna data di uscita specifica e una versione PC del gioco non è stata ancora ufficialmente ...

