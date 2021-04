Crysis Remastered tra Ray Tracing e 60 fps, su PS5 e Xbox Series X/S arriva l'upgrade next-gen gratuito (Di mercoledì 7 aprile 2021) La patch di nuova generazione per Crysis Remastered su PS5 e Xbox Series X/S doveva arrivare presto e così è stato. EA ha annunciato oggi la disponibilità di questo aggiornamento gratuito che migliora la grafica e sfrutta tutto ciò che le console next-gen hanno da offrire. Questa patch per Crysis Remastered aggiunge nuovi miglioramenti tecnici per le console PS5 e Xbox Series X/S, ma anche alcune nuove funzionalità giocabili, prestazioni migliori, correzioni di bug e controlli migliorati. La cosa più sorprendente è che Crysis Remastered ora ha tre modalità di esecuzione su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021) La patch di nuova generazione persu PS5 eX/S dovevare presto e così è stato. EA ha annunciato oggi la disponibilità di questo aggiornamentoche migliora la grafica e sfrutta tutto ciò che le console-gen hanno da offrire. Questa patch peraggiunge nuovi miglioramenti tecnici per le console PS5 eX/S, ma anche alcune nuove funzionalità giocabili, prestazioni migliori, correzioni di bug e controlli migliorati. La cosa più sorprendente è cheora ha tre modalità di esecuzione su PlayStation 5,X e...

