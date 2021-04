“Chi è davvero Olesya Rostova”. Denise Pipitone, spunta il retroscena: soffiata-bomba dalla Russia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sul caso Denise Pipitone, “ho appena ricevuto la comunicazione, via mail, dall’avvocato di Olesya, a questo punto parteciperò al programma russo. Ma non posso dire nulla nel merito”. Lo ha annunciato all’Adnkronos l’avvocato Giacono Frazzitta, il legale di Piera Maggio, la madre della bimba di 4 anni scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo (Trapani). Il legale parteciperà via Skype alla trasmissione della tv Primo Canale della Russia in cui si conoscerà il contenuto della comunicazione sull’esame del sangue della giovane Olesya, la ragazza russa che potrebbe essere Denise. “Ho l’embargo sul contenuto – spiega ancora Frazzitta – posso solo dire che trasmetteremo tutto in Procura a Marsala e i magistrati sanno cosa fare”. “Acquisiremo il dato dopo che la tv russa avrà trasmesso la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sul caso, “ho appena ricevuto la comunicazione, via mail, dall’avvocato di, a questo punto parteciperò al programma russo. Ma non posso dire nulla nel merito”. Lo ha annunciato all’Adnkronos l’avvocato Giacono Frazzitta, il legale di Piera Maggio, la madre della bimba di 4 anni scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo (Trapani). Il legale parteciperà via Skype alla trasmissione della tv Primo Canale dellain cui si conoscerà il contenuto della comunicazione sull’esame del sangue della giovane, la ragazza russa che potrebbe essere. “Ho l’embargo sul contenuto – spiega ancora Frazzitta – posso solo dire che trasmetteremo tutto in Procura a Marsala e i magistrati sanno cosa fare”. “Acquisiremo il dato dopo che la tv russa avrà trasmesso la ...

