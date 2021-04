Cashback, respinta la mozione di Fratelli d’Italia per sospenderlo (Di mercoledì 7 aprile 2021) La mozione per interrompere il Cashback da parte dei senatori di Fratelli d’Italia per dirottare le risorse sui ristori e imprese in crisi è stata respinta. Le forze di maggioranza infatti si sono coalizzate nel contrastare la mozione di Fratelli d’Italia, e non sospendere i rimborsi del Cashback, ha premuto nel chiedere correttivi ai rimborsi di Stato per i pagamenti elettronici, in particolare dopo i casi dei “furbetti” che hanno fatto raffiche di pagamenti fittizi pur di scalare la classifica del superpremio da 1.500 euro a semestre. Lega, Forza Italia e Italia Viva si astengono in Senato sulla mozione di Fratelli d’Italia, già stata presentata a gennaio, quando ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Laper interrompere ilda parte dei senatori diper dirottare le risorse sui ristori e imprese in crisi è stata. Le forze di maggioranza infatti si sono coalizzate nel contrastare ladi, e non sospendere i rimborsi del, ha premuto nel chiedere correttivi ai rimborsi di Stato per i pagamenti elettronici, in particolare dopo i casi dei “furbetti” che hanno fatto raffiche di pagamenti fittizi pur di scalare la classifica del superpremio da 1.500 euro a semestre. Lega, Forza Italia e Italia Viva si astengono in Senato sulladi, già stata presentata a gennaio, quando ...

