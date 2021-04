Calciomercato Atalanta: Carlos Augusto sul taccuino nerazzurro (Di mercoledì 7 aprile 2021) Inizia a muoversi il Calciomercato dell’Atalanta con il mancino brasiliano Carlos Augusto sotto la lente d’ingrandimento dopo l’ottima stagione in Serie B con il Monza Un nome nuovo per l’Atalanta potrebbe essere il duttile terzino brasiliano Carlos Augusto, prospetto del ’99, che sta facendo bene in serie B nel Monza. Ad anticiparlo è il quotidiano lombardo Il Giorno che ricorda come il mercato nerazzurro prevedrà ‘due binari paralleli’ ovvero calciatori di esperienza per infoltire il gruppo dei titolari e poi giovani per la panchina da ‘sperimentare’ senza pressione, come avvenuto in questa stagione per l’olandese Lammers. ‘Il primo rinforzo in tale senso sarà il 22enne Anel Ahmedhodzic, difensore svedese naturalizzato bosniaco, che arriverà ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Inizia a muoversi ildell’con il mancino brasilianosotto la lente d’ingrandimento dopo l’ottima stagione in Serie B con il Monza Un nome nuovo per l’potrebbe essere il duttile terzino brasiliano, prospetto del ’99, che sta facendo bene in serie B nel Monza. Ad anticiparlo è il quotidiano lombardo Il Giorno che ricorda come il mercatoprevedrà ‘due binari paralleli’ ovvero calciatori di esperienza per infoltire il gruppo dei titolari e poi giovani per la panchina da ‘sperimentare’ senza pressione, come avvenuto in questa stagione per l’olandese Lammers. ‘Il primo rinforzo in tale senso sarà il 22enne Anel Ahmedhodzic, difensore svedese naturalizzato bosniaco, che arriverà ...

