Boschi a fuoco, il giorno più lungo (Di mercoledì 7 aprile 2021) di Rosella Formenti Già da alcuni giorni i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere roghi che interessano aree boschive in più punti della provincia di Varese, per alcuni, quelli scoppiati nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Boschi fuoco Boschi a fuoco, il giorno più lungo Ieri mattina il primo fronte di fuoco si è aperto a Leggiuno, in località Santa Caterina, subito sul posto le squadre che hanno circoscritto l'area, quindi a Lonate Ceppino mentre al centralino del ...

Boschi a fuoco, il giorno più lungo Il Giorno Boschi a fuoco, il giorno più lungo Incendi in tutto il Varesotto complice il forte vento. E si indaga sui roghi dolosi divampati a Somma Lombardo ...

Incendio in valle Cannobina: fiamme nei boschi di Cavaglio Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco del comando provinciale e cinque equipaggi dei volontari dell’Aib. La zona dove si è sviluppato l’incendio è abbastanza impervia e scoscesa, difficile quindi ...

