(Di mercoledì 7 aprile 2021) (Visited 1 times, 4 visits today) Notizie Simili: Coronavirus: consiglio straordinario su interventi… Aumentate del 30% le famiglie in stato di povertà:… Buoni spesa: nuovi criteri per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bigon Riaprite

veronaoggi.it

La richiesta arriva da Anna Maria, vicepresidente della commissione Sanità a Palazzo Ferro Fini e consigliera del Partito Democratico, insieme al collega Andrea Zanoni: "Siamo d'accordo con l'...La richiesta da parte di Anna Maria, consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della commissione Sanità a Palazzo Ferro Fini, di far ripartire le attività del Punto Nascite e del Pronto soccorso al Magalini di ...C’è anche Verona nel concorso Volotea per far decollare il turismo veneto Bigon: “Riaprite nelle Rsa l’accesso ai familiari vaccinati” Allarme di Coldiretti: “Il gelo mette a rischio l’ortofrutta ...Prosegue il lockdown forzato per gli anziani ospiti nelle case di riposo, e malgrado siano stati presumibilmente tutti vaccinati ...