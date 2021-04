Bayern Monaco-Psg 2-3 | Mbappé danza nella neve

Advertising

pisto_gol : Dal 1982 a oggi, solo 2 club sono stati rappresentati in tutte le finali del Mondiale di Calcio : Bayern Monaco e I… - SkySport : ?? BAYERN-PSG 2-3 Risultato finale ? ? #Mbappé (3’) ? #Marquinhos (28’) ? #ChoupoMoting (37’) ? #Muller (60’) ?… - gilnar76 : MBAPPE PALLONE D’ORO SUBITO!!! Bayern Monaco-PSG 2-3 | Porto-Chelsea 0-2 #Asr #Asroma #Dajeroma #Forzaroma… - giannidc68 : RT @pisto_gol: Dal 1982 a oggi, solo 2 club sono stati rappresentati in tutte le finali del Mondiale di Calcio : Bayern Monaco e Inter Mila… - AlbertoMorello6 : RT @pisto_gol: Dal 1982 a oggi, solo 2 club sono stati rappresentati in tutte le finali del Mondiale di Calcio : Bayern Monaco e Inter Mila… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Commenta per primostregato da Umar Sadiq : secondo As , i bavaresi sono pronti a offrire all' Almeria 30 milioni di euro per l'ex attaccante della Roma .La grande doppietta di Mbappé regala la rivincita più bella al Psg contro il, battuto in Germania per 3 - 2. Nel neutro di Siviglia è il Chelsea di Tuchel ad imporsi per 2 - 0 contro il Porto. A decidere la sfida i gol di Mount e Chilwell. Per Conceicao la strada ...Il Paris Saint-Germain vince 3-2 in casa del Bayern con una doppietta di Kylian Mbappé e si procura un ottimo vantaggio nella gara di andata dei quarti di UEFA Champions League. La riedizione ...vince a Monaco per 3 a 2 decisivo Mbappè. Nella ripresa di gioco, nonostante una svista difensiva che ha creato un’occasione preziosa al Psg, i tedeschi vogliono il gol del pareggio, che arriva al 60’ ...