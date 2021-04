Advertising

Lucia Azzolina: "Considerare prioritaria la riapertura delle scuole anche rispetto ad altre attività essenziali"

Ed è di questi ultimi che Luciasi preoccupa. 'Nessuno può togliere ai giovani la speranza ... 'Chiediamo al Governo diprioritaria la riapertura delle scuole anche rispetto ad ...Non basta il concorso straordinario svolto durante l'erae i concorsi ordinari, annunciati,... Un aspetto da, segnala sempre Il Sole 24 Ore , riguarda possibili ricorsi: da qui l'...“Nessuno può togliere ai giovani la speranza del futuro perché oscurerebbe il futuro dell’intera comunità”. Condivido queste parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I giovani hanno ...La ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina non demorde e chiede il ritorno in classe anche dei ragazzi delle scuole superiori, dopo che oggi 7 aprile sono tornati in presenza circa 5,6 milioni di a ...