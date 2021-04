ATP Marbella 2021 | vanno avanti Carreno-Busta e Ramos-Vinolas Gombos sorprende Delbonis

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La stagione sulla terra rossa ha ufficialmente preso il via in questa settimana la stagione di tennis sulla terra rossa. Parallelamente a Cagliari, vaanche l’ATP di, in vista del Masters1000 della prossima settimana a Montecarlo. Oggi toccava alla parte alta del tabellone, che ha visto disegnati i quarti di finale. Partita combattutissima tra Nicke Federico, che si incrociavano in terra spagnola per la prima volta ma probabilmente non vorranno sentire parlare l’uno dell’altro per un bel po’. Dopo una battaglia di tre ore e ventitre minuti, è lo slovacco a trionfare in maniera meritata in una partita dove, a dispetto del punteggio, ci sono stati ben tredici cambi di battuta, praticamente un intero set. Partita molto più morbida e magari tradizionale quella tra Facundo Bagnis e Kwon ...