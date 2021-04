Atletico Madrid, che guaio: Suarez rischia 3 settimane di stop (Di mercoledì 7 aprile 2021) Madrid (Spagna) - Volata finale nella Liga con l'Atletico Madrid che vanta un solo punto di vantaggio sul Barcellona ma dovrà fare a meno proprio dell'ex blaugrana Luis Suarez . La squadra spagnola ha ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 aprile 2021)(Spagna) - Volata finale nella Liga con l'che vanta un solo punto di vantaggio sul Barcellona ma dovrà fare a meno proprio dell'ex blaugrana Luis. La squadra spagnola ha ...

Advertising

sportface2016 : #Liga | #AtleticoMadrid, tegola #Suarez: rischia uno stop di tre settimane per un problema muscolare - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATLETICO MADRID - Suarez rischia un lungo stop per un infortunio in allenamento - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATLETICO MADRID - Suarez rischia un lungo stop per un infortunio in allenamento - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATLETICO MADRID - Suarez rischia un lungo stop per un infortunio in allenamento - napolimagazine : ATLETICO MADRID - Suarez rischia un lungo stop per un infortunio in allenamento -