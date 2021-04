AstraZeneca, Fauci: “Gli Usa non ne hanno bisogno” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Agli Stati Uniti non serve il vaccino AstraZeneca. “Abbiamo tre eccellenti vaccini. Anche se l’Fda deciderà che è un ottimo vaccino, noi non abbiamo bisogno di un altro vaccino, ne abbiamo abbastanza”, ha detto alla Cnn il virologo della casa Bianca Anthony Fauci. “Non c’è un piano per iniziare ad usare subito AstraZeneca, anche se verrà approvato dalla Fda, il che è molto probabile. Non vi è nulla contro questo prodotto, è solo che abbiamo tanti vaccini – ha proseguito-, abbiamo già fatto contratti per abbastanza vaccini, da Moderna, Pfizer e J&J”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Agli Stati Uniti non serve il vaccino. “Abbiamo tre eccellenti vaccini. Anche se l’Fda deciderà che è un ottimo vaccino, noi non abbiamodi un altro vaccino, ne abbiamo abbastanza”, ha detto alla Cnn il virologo della casa Bianca Anthony. “Non c’è un piano per iniziare ad usare subito, anche se verrà approvato dalla Fda, il che è molto probabile. Non vi è nulla contro questo prodotto, è solo che abbiamo tanti vaccini – ha proseguito-, abbiamo già fatto contratti per abbastanza vaccini, da Moderna, Pfizer e J&J”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fisco24_info : AstraZeneca, Fauci: 'Gli Usa non ne hanno bisogno': 'Non vi è nulla contro questo prodotto, è solo che abbiamo tant… - 2019libertas : RT @robertdolci: @StalinZio @info_zampa @svirgola2 @GeneraleCujkov @PMO_W @MelgerTina @petronillarusso @ValerioMinnella @Potemkin959 @mazze… - nikita82roma : @AleGrowth E infatti gli USA Astrazeneca mica lo usano. Lo ha ripetuto anche Fauci pochi giorni fa che loro non ne… - magicamirta : RT @Libero_official: Il governo #Usa blocca la produzione di #AstraZeneca a Baltimora. Anthony #Fauci: 'Non avremo bisogno di questo vaccin… - twalso : RT @Libero_official: Il governo #Usa blocca la produzione di #AstraZeneca a Baltimora. Anthony #Fauci: 'Non avremo bisogno di questo vaccin… -