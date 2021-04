AstraZeneca e trombosi, Ema: "Effetti collaterali rari, nessun legame con l'età" (Di mercoledì 7 aprile 2021) Bruxelles, 7 aprile 2021 - "Forte legame tra vaccino AstraZeneca e gli eventi rari" e per questo motivo c'è probabile causalità tra gli eventi e la somministrazione del vaccino". Ma i benefici del ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Bruxelles, 7 aprile 2021 - "Fortetra vaccinoe gli eventi" e per questo motivo c'è probabile causalità tra gli eventi e la somministrazione del vaccino". Ma i benefici del ...

