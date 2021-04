AstraZeneca annuncia ulteriore taglio delle dosi | il piano vaccini non decolla

(Di mercoledì 7 aprile 2021)notizie oggi – Mercoledì 7 aprile 2021. Nonla campagna vaccinale anti-Covid in Italia. Ad aggravare la situazione il caso: l’azienda anglo-svedese, che assiste alle disdette continue degli appuntamenti, ha rinviato un’altra consegna e ha fatto sapere di un nuovonelle forniture. Menoad aprile dunque? Così sembra. E non è finita qui: è di queste ore la decisione di sospendere la sperimentazione sui bambini. Ma una buona notizia c’è: le Regioni riceveranno 1,5 milioni diPfizer, il carico maggiore finora. leggi anche l’articolo —> Covid, oggi 7.767 nuovi casi ma con la metà dei tamponi mediamente eseguitinotizie oggi,...

I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60 anni con il vaccino AstraZeneca

La prossima consegna diper ora e' prevista dopo il 14 aprile e solo per circa 9 mila dosi'. È quanto, sui social, il governatore della Toscana, Eugenio Giani, facendo il punto sull'andamento della ......radiogiornale mercoledì 7 Aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in su...che possono vaccinarsi non ci saranno più restrizioni categorie che avranno le priorità lo...Il presidente della Società italiana di ematologia, Paolo Corradini, ha fatto notare che gli effetti collaterali di AstraZeneca sono più rari di quelli dell’aspirina. E proprio ieri l’azienda ha ...«Abbiamo inviato una lettera ai capigruppo di tutti i partiti in Parlamento perché si riportino in classe anche le superiori» hanno annunciato ieri. E l'assessora Chiorino ha fatto sapere che la ...