Alitalia | Giovannini all’Ue | “Non accetteremo disparità”

Il ministro Giovannini su Alitalia: "Il dialogo con l'Ue è continuo. Noi non accetteremo disparità". ROMA – Il ministro Giovannini è ritornato ad affrontare un tema molto delicato come quello di Alitalia. "Abbiamo un dialogo e una negoziazione molto intensa con l'Ue – ha assicurato, riportato dall'Agi – è evidente che non possiamo accettare una disparità di trattamento da parte dell'Unione Europea rispetto ad Air France o Lufthansa. Queste due compagnie prima della pandemia avevano dei bilanci sani ed erano fortemente competitive, mentre Alitalia era in difficoltà e questo Bruxelles lo sa bene". Landini: "Non possiamo accettare ricatti" L'argomento Alitalia è stato affrontato anche da Maurizio Landini. "Non è possibile – ha ...

