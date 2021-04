Aldo Grasso stronca “LOL: chi ride è fuori” (Di mercoledì 7 aprile 2021) LOL: Chi ride è fuori, più che comicità sembra “stupidera” Corriere della sera, pagina 47, di Aldo Grasso. Chi non ride, fa ridere? È la domanda che mi son posto dopo aver seguito LOL: Chi ride è fuori, il nuovo comedy show prodotto da Endemol Shine Italy e in onda su Amazon Prime Video. Composto da sei episodi, il format è una sfida fra dieci comici professionisti che devono restare seri per sei ore consecutive provando, nello stesso tempo, a far ridere i loro avversari. Io non ho riso, mai, nemmeno una volta. Ma è colpa mia, lo ammetto. Non ho riso perché l’unico comico che mi pareva interessante, Luca Ravenna, è uscito quasi subito. Non ho riso perché troppo spesso alcuni comici sono stati ammoniti e poi cacciati perché sorpresi a ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 7 aprile 2021) LOL: Chi, più che comicità sembra “stupidera” Corriere della sera, pagina 47, di. Chi non, fare? È la domanda che mi son posto dopo aver seguito LOL: Chi, il nuovo comedy show prodotto da Endemol Shine Italy e in onda su Amazon Prime Video. Composto da sei episodi, il format è una sfida fra dieci comici professionisti che devono restare seri per sei ore consecutive provando, nello stesso tempo, a farre i loro avversari. Io non ho riso, mai, nemmeno una volta. Ma è colpa mia, lo ammetto. Non ho riso perché l’unico comico che mi pareva interessante, Luca Ravenna, è uscito quasi subito. Non ho riso perché troppo spesso alcuni comici sono stati ammoniti e poi cacciati perché sorpresi a ...

