Ajax-Roma | Mkhitaryan e Smalling out dalla rifinitura in vista dell’Europa League

Advertising

AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Ajax-Roma, Kluivert: 'Un peccato non poter giocare questa partita' #AsRoma - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ???????? Olanda-Italia, #Ajax-#Roma: dall'imminente sfida di #EuropaLeague ai vari incroci di mercato e il retroscena che coin… - BombeDiVlad : ???????? Olanda-Italia, #Ajax-#Roma: dall'imminente sfida di #EuropaLeague ai vari incroci di mercato e il retroscena c… - sportface2016 : #EuropaLeague, #Smalling e #Mkhitaryan out dalla rifinitura alla vigilia di #AjaxRoma: le ultime - corgiallorosso : Kluivert: “La Roma può battere l’Ajax. Mi dispiace non giocare questa sfida” -

Ultime Notizie dalla rete : Ajax Roma

Sono curioso di scoprire come si svilupperà la partita e come l'affronterà la. Mi piace ten Hag, nei sei mesi in cui abbiamo lavorato insieme avevamo un buon rapporto. Ha mostrato di essere ...1 (ore 21) La squadra olandese, in campionato, viene da un successo ed in classifica occupa saldamente il primo posto con 69 punti. La squadra di Ten Hag ha eliminato il Lille agli ottavi ...L'amerno e l'inglese sembrano non aver recuperato dagli infortuni e vanno verso il forfait per il match d'andata dei quarti di finale di Europa League ...Nel 2003 Van der Meyde segna un bellissimo gol durante Roma - Ajax in Champions League e l'olandese ha svelato un curioso retroscena.