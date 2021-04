Yahoo Answers chiuderà per sempre (Di martedì 6 aprile 2021) (immagine: Yahoo Answer)Una delle pagine web più longeve e storiche dell’internet degli ultimi vent’anni chiuderà i battenti il 4 maggio: è il giorno in cui il sito web di Yahoo Answers inizierà a reindirizzare i suoi visitatori sulla home page di Yahoo, e a eliminare una volta per tutte i suoi enormi archivi di domande e risposte. Il sito di quesiti di ogni genere ha aperto i battenti nel 2005, e da allora è diventato rapidamente un covo di sapere condiviso misto a domande e risposte nonsense, spesso oltre il limite della comicità volontaria. Yahoo, che ora fa parte di Verizon Media Group, ha spiegato che il suo portale dedicato alle domande era diventato anacronistico e scarsamente utilizzato. L’avvento dei social network prima, e di servizi come Ask.fm o i più recenti sticker per le ... Leggi su wired (Di martedì 6 aprile 2021) (immagine:Answer)Una delle pagine web più longeve e storiche dell’internet degli ultimi vent’annii battenti il 4 maggio: è il giorno in cui il sito web diinizierà a reindirizzare i suoi visitatori sulla home page di, e a eliminare una volta per tutte i suoi enormi archivi di domande e risposte. Il sito di quesiti di ogni genere ha aperto i battenti nel 2005, e da allora è diventato rapidamente un covo di sapere condiviso misto a domande e risposte nonsense, spesso oltre il limite della comicità volontaria., che ora fa parte di Verizon Media Group, ha spiegato che il suo portale dedicato alle domande era diventato anacronistico e scarsamente utilizzato. L’avvento dei social network prima, e di servizi come Ask.fm o i più recenti sticker per le ...

Advertising

trash_italiano : Dopo 16 anni chiude per sempre Yahoo Answers - ilpost : Yahoo Answers chiuderà definitivamente il 4 maggio - MediasetTgcom24 : Yahoo Answers chiude il 4 maggio, troppo difficile gestirlo | Non rimarrà nemmeno l'archivio, lamentele degli utent… - DalyGrimaldi : RT @snowpointexe: CHE CAZZO SIGNIFICA CHE YAHOO ANSWERS CHIUDERÀ IL 4 MA COSA STATE DICENDO COME LI RISOLVO I PROBLEMI DI MATEMATICA COSA F… - xherea : RT @snowpointexe: CHE CAZZO SIGNIFICA CHE YAHOO ANSWERS CHIUDERÀ IL 4 MA COSA STATE DICENDO COME LI RISOLVO I PROBLEMI DI MATEMATICA COSA F… -