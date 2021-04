Yahoo Answers chiuderà definitivamente il 4 maggio (Di martedì 6 aprile 2021) Yahoo Answers, il servizio di domande e risposte del portale web Yahoo, chiuderà definitivamente il prossimo 4 maggio, quando il sito e i suoi contenuti non saranno più accessibili. Due settimane prima, dal 20 aprile, gli utenti non potranno più Leggi su ilpost (Di martedì 6 aprile 2021), il servizio di domande e risposte del portale webil prossimo 4, quando il sito e i suoi contenuti non saranno più accessibili. Due settimane prima, dal 20 aprile, gli utenti non potranno più

trash_italiano : Dopo 16 anni chiude per sempre Yahoo Answers - sophielovehazza : @inchesensoscusi Oh no, yahoo!answers era la salvezza per i compiti di geometria e scienze - littl3foxx : RT @artheamis: hanno chiuso yahoo!answers la mia infanzia sta guardando da dietro un finestrino bagnato dalla pioggia - Maximix1970 : RT @ilpost: Yahoo Answers chiuderà definitivamente il 4 maggio - ehysomerhalder : RT @artheamis: hanno chiuso yahoo!answers la mia infanzia sta guardando da dietro un finestrino bagnato dalla pioggia -