Yahoo Answers chiude per sempre | dal 4 maggio addio al sistema di domande e risposte che ha fatto la storia del web

(Di martedì 6 aprile 2021). Un pezzo didel web dal 42021 finirà nel “cestino”. Già, perché dopo 15 anni di attività, la sezione dima soprattuttodel celebre provider non sarà più disponibile online. L’annuncio è stato pubblicato sulla pagina ufficiale di. La procedura di dissoluzione del servizio si svolgerà in tre tappe: dal 20 aprile 2021 niente più possibilità di postare; dal 4sito non più accessibile e reindirizzamento verso la home di; fino al 30 giugno si potranno scaricare le propriepubblicate nel tempo per un souvenir dei tempi che ...

stato uno strumento indispensabile per i boomer , oltre che per i nativi digitali : per 16 anni (è nato nel 2005) aabbiamo chiesto di tutto e a nostra volta abbiamo risposto a milioni di domande su qualsiasi tema (non di rado improbabile), poste da utenti di tutto il mondo. A tutto questo dovremo ...Chiude i battenti, il celebre servizio di domande e risposte di. Dopo 16 anni di onorato servizio il portale web andrà definitivamente in archivio: il 20 aprile prossimo il sito sarà visibile solo ...Inizialmente il servizio Yahoo Answers si presentava come una genialata pazzesca: una gigantesca raccolta di opinioni ma soprattutto di “esperti” pronti a dare una mano agli utenti più in difficoltà.Yahoo! Answers, terra di confine tra giusto e sbagliato, lo spazio in cui potevamo trovare una soluzione dannosa per ogni nostra ipocondria, fobia, curiosità e paranoia sessuale, smetterà di esistere ...