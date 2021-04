Xbox Game Pass | ecco i nuovi giochi di Aprile in aggiunta al catalogo

(Di martedì 6 aprile 2021) L’continua ad arricchirsi con l’aldeidi2021; purtroppo, però, come ogni mese ci sarà anche da salutare qualche titolo L’, servizio di punta dell’offerta videoludica di Microsoft, continuerà ad arricchirsi anche per questo mese diandando ad aggiungereal proprio. Un pacchetto, dunque, che vedrà aumentare la propria proposta. Ovviamente, però, come accade per ogni mese, c’è chi arriva ma anche chi parte e saluta, una serie di titoli usciranno infatti, dal. Prima di procedere vi consigliamo di dare un’occhiata ...

Vi ricordiamo che il titolo è fra quelli offerti questo mese gratuitamente agli abbonati PS Plus e sarà presto aggiunto anche aPass. Zombie Army 4: Dead War si aggiorna, per trarre ...Come vi abbiamo già detto pochi giorni fa, il titolo Sony MLB The Show 21 arriverà ufficialmente suPass al day one ma, ormai entrati nel mese di aprile, il colosso di Redmond ha ora annunciato quali saranno le ulteriori uscite che accompagneranno il titolo sportivo. I grossi, che ...L'Xbox Game Pass continua ad arricchirsi con l'aggiunta al catalogo dei nuovi giochi di Aprile 2021, qualcun altro, però, dovrà salutare.Riuscirà Microsoft, con l'aiuto del fenomeno delle vTubers, nell'ardua impresa di conquistare quote di mercato nel difficile mercato del Sol Levante?