Triestina | due calciatori si sono negativizzati dal Covid Il comunicato

U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che gli accertamenti Covid sui calciatori Daniele Giorico ed Andrea Procaccio hanno dato esito negativo. Il centrocampista sardo da oggi ha iniziato un programma specifico finalizzato al recupero, con l'obiettivo di poterlo avere a disposizione per la trasferta di domenica 11 aprile a Perugia. Allo stesso modo anche Andrea Procaccio potrà riprendere a lavorare per rientrare al più presto in gruppo, monitorando il problema al piede che l'aveva costretto a fermarsi nel corso di Fermana-Triestina.

Ultime Notizie dalla rete : Triestina due Leonor Fini. Le "Memorie triestine" dell'artista in mostra ... che parlerà della valenza letteraria di Leonor, che fu anche scrittrice e autrice di due poemi, la ... disegnatrice triestina di fama internazionale e titolare della Scuola Zerocinque . Nell'ambito del ...

Ciclismo in lutto, morto a 101 anni Sergio Maggini ... dal 1945 ed il 1951, corse ben due Giri d'Italia, nel 1946 e nel 1949, e di quest'ultimo vinse una tappa. Corse per la Benotto, la Benotto - Superga, la Wilier Triestina, la Lygie, la Tebag, la ...

Sambenedettese – Triestina: dove vedere la diretta live e risultato
La partita Sambenedettese – Triestina di Mercoledì 7 aprile 2021 in diretta ... Un'ora prima invece saranno disponibili le formazioni ufficiali per scoprire insieme le mosse dei due allenatori.

Leonor Fini. Le “Memorie triestine” dell’artista in mostra Leonor Fini, Parigi anni ’50 (coll. privata, Trieste © Marianna Accerboni) A 25 anni dalla morte di Leonor Fini, pittrice surrealista, ma anche costumista, scenografa, incisore, illustratrice e scritt ...

