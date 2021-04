Temperature in picchiata, pioggia e neve anche in collina: le Marche ripiombano in inverno (Di martedì 6 aprile 2021) ANCONA - Alla fine, l'attesa e annunciata ondata di maltempo è arrivata ed ha investito le Marche , anche se l'ondata più intensa ha perlomeno 'schivato' il Ponte di Pasquetta. GUARDA LE PREVISIONI ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 6 aprile 2021) ANCONA - Alla fine, l'attesa e annunciata ondata di maltempo è arrivata ed ha investito lese l'ondata più intensa ha perlomeno 'schivato' il Ponte di Pasquetta. GUARDA LE PREVISIONI ...

Advertising

infoitinterno : Previsioni Meteo, l’aria fredda irrompe sull’Italia: temperature in picchiata, arriva il maltempo con nevicate in c… - renato_pilotto : ?? meteo con temperature in picchiata ?? un bel libro (possibilmente di quelli @IUS_VE) e una sola certezza. Una stu… - salt4110 : @Se23rex Qui pioggia, grandine e neve a fasi alterne E bora! Temperature in picchiata! - larenait : La situazione #meteo in Veneto -