Scuole, Irpinia: 23 comuni sopra soglia contagi (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSulla base dei dati sui contagi registrati tra il 29 marzo e il 4 di aprile, nella giornata di domani in 23 comuni della provincia di Avellino le Scuole in presenza fino alla prima media potrebbero non riaprire. In questi comuni i contagi, nella settimana presa in esame, sono superiori, in alcune realtà anche di molto, alla soglia massima parametrata a 250 casi ogni 100 mila abitanti. Ad Avellino, il sindaco Gianluca Festa, conferma invece le aperture: l’indice settimanale è stato pari a 134 (72 contagiati, ndr), molto al di sotto della soglia dei 250. Intanto alcuni sindaci hanno già emanato ordinanze di sospensione delle attività didattiche in presenza previste dal decreto del governo a Serino, Santa Lucia di Serino, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSulla base dei dati suiregistrati tra il 29 marzo e il 4 di aprile, nella giornata di domani in 23della provincia di Avellino lein presenza fino alla prima media potrebbero non riaprire. In questi, nella settimana presa in esame, sono superiori, in alcune realtà anche di molto, allamassima parametrata a 250 casi ogni 100 mila abitanti. Ad Avellino, il sindaco Gianluca Festa, conferma invece le aperture: l’indice settimanale è stato pari a 134 (72ati, ndr), molto al di sotto delladei 250. Intanto alcuni sindaci hanno già emanato ordinanze di sospensione delle attività didattiche in presenza previste dal decreto del governo a Serino, Santa Lucia di Serino, ...

