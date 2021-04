Salerno | rubinetti a secco per due giorni | le zone interessate 

(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSistemi Spa comunica che martedì 6 aprile, dalle ore 14 alle ore 18, per eseguire intervento di manutenzione in viale degli Eucalipti sarà sospesa l’erogazione idrica alle seguenti strade e traverse limitrofe: Viale degli Eucalipti, Viale del Bosco, Viale dei Tigli, Viale delle Tamerici. E giovedì 8 aprile, dalle ore 14 alle ore 20, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Sele sarà sospesa l’erogazione idrica alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Sele, Piazza Pasquale Paoli, Via Fuso, Piazzetta Cavalieri di Vittorio Veneto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sistemi Spa comunica che, martedì 6 e giovedì 8 aprile, sono in programma 2 sospensioni idriche: martedì 6 aprile dalle ore 14.00 alle ore 18.00 per eseguire intervento di manutenzione in ...... di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propriSalerno – Salerno Sistemi Spa comunica che martedì 6 aprile, dalle ore 14 alle ore 18, per eseguire intervento di manutenzione in viale degli Eucalipti sarà sospesa l’erogazione idrica alle seguenti ...Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.