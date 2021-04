Salernitana-Frosinone 1-0: granata terzi (Di martedì 6 aprile 2021) Salernitana-Frosinone 1-0. Successo di misura dei granati sul Frosinone nel posticipo che chiude la trentaduesima giornata del campionato italiano Serie B. Decide la rete di Cicerelli al 55? che consente ai campani di raggiungere il terzo posto solitario in classifica. Che scelte hanno fatto i due tecnici? granata in campo con il classico 3-5-2: Belec in porta, linesa difensiva composta da Veseli, Gyomber e Mantovani. A centrocampo, Coulibaly, Di Tacchio e Kjine con Kupisz e Casasola sulle corsie esterne. In avanti, Tutino e Anderson. Gialloblù in campo con il 4-3-3: Bardi tra i pali, Brighenti, Szyminski, Capuano e Zampano in difesa. In mediana, Gori, Carraro e Kastanos. In avanti, tridente formato da Brignoli, Novankovic e Vitale. Salernitana-Frosinone 1-0: la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021)1-0. Successo di misura dei granati sulnel posticipo che chiude la trentaduesima giornata del campionato italiano Serie B. Decide la rete di Cicerelli al 55? che consente ai campani di raggiungere il terzo posto solitario in classifica. Che scelte hanno fatto i due tecnici?in campo con il classico 3-5-2: Belec in porta, linesa difensiva composta da Veseli, Gyomber e Mantovani. A centrocampo, Coulibaly, Di Tacchio e Kjine con Kupisz e Casasola sulle corsie esterne. In avanti, Tutino e Anderson. Gialloblù in campo con il 4-3-3: Bardi tra i pali, Brighenti, Szyminski, Capuano e Zampano in difesa. In mediana, Gori, Carraro e Kastanos. In avanti, tridente formato da Brignoli, Novankovic e Vitale.1-0: la ...

Advertising

salernonotizie : Salernitana di misura contro il Frosinone: la vittoria vista nelle FOTO - Calciopuntgoal : SALERNITANA BATTUTO IL FROSINONE, RIMANE IN CORSA PER LA SERIE A - SergVessicchio : SALERNITANA BATTUTO IL FROSINONE, RIMANE IN CORSA PER LA SERIE A - SergVessicchio : SALERNITANA BATTUTO IL FROSINONE, RIMANE IN CORSA PER LA SERIE A - _Tiempo_Extra_ : #Futbol ?? #SerieB ???? - Fecha 32 Pordenone 3-0 Entella Ascoli 2-1 Vicenza Cittadella 1-1 Reggina Cosenza 0-1 Cremon… -