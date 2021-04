SAG Awards 2021, il trionfo postumo di Chadwick Boseman e tutti i vincitori (Di martedì 6 aprile 2021) I SAG Awards 2021 hanno incoronato, postumo, Chadwick Boseman, che con il premio Miglior attore da parte del sindacato degli attori, dopo la vittoria ai Golden Globe (e ai Critic’s Choice Awards), sembra filare dritto verso il riconoscimento degli Academy grazie alla sua interpretazione del clarinettista Leeve in Ma Rainey’s Black Bottom. Con una cerimonia brevissima la 27°edizione degli Screen Actors Guild Awards ha consegnato i premi al meglio del cinema e della televisione, a loro volta indice della situazione della corsa agli Academy, la cui cerimonia è prevista il prossimo 25 aprile. Sul versante cinematografico, ai SAG Awards 2021 ha trionfato Ma Rainey’s Black Bottom, con la vittoria postuma di Chadwick ... Leggi su gqitalia (Di martedì 6 aprile 2021) I SAGhanno incoronato,, che con il premio Miglior attore da parte del sindacato degli attori, dopo la vittoria ai Golden Globe (e ai Critic’s Choice), sembra filare dritto verso il riconoscimento degli Academy grazie alla sua interpretazione del clarinettista Leeve in Ma Rainey’s Black Bottom. Con una cerimonia brevissima la 27°edizione degli Screen Actors Guildha consegnato i premi al meglio del cinema e della televisione, a loro volta indice della situazione della corsa agli Academy, la cui cerimonia è prevista il prossimo 25 aprile. Sul versante cinematografico, ai SAGha trionfato Ma Rainey’s Black Bottom, con la vittoria postuma di...

