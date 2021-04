Roma, segnalata rissa al parco Mary Mount a Vigna Clara: interviene la Polizia, scatta il fuggi fuggi (Di martedì 6 aprile 2021) Pomeriggio movimentato quello di oggi nel parco di Vigna Clara a Roma dove è stata segnalata una rissa tra ragazzi. L’allarme, e la contestuale segnalazione al NUE, è scattato intorno alle 17.00. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia ma a quel punto era già scattato il fuggi fuggi generale. All’arrivo dei poliziotti sul posto infatti non c’era già più nessuno. Gli agenti hanno comunque effettuato un’ampia battuta di perlustrazione del parco per cercare eventuali testimoni. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 aprile 2021) Pomeriggio movimentato quello di oggi neldidove è stataunatra ragazzi. L’allarme, e la contestuale segnalazione al NUE, èto intorno alle 17.00. Sul posto sono intervenute le Volanti dellama a quel punto era giàto ilgenerale. All’arrivo dei poliziotti sul posto infatti non c’era già più nessuno. Gli agenti hanno comunque effettuato un’ampia battuta di perlustrazione delper cercare eventuali testimoni. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Roma, segnalata rissa al parco Mary Mount a Vigna Clara: interviene la Polizia, scatta il fuggi fuggi - Lauraretta2 : @Grazia14798194 Miss papavero che ha la certezza che sia stata segnalata dalle serpika mi fa davvero ridere. Chissà… - forestale82 : RT @emergenzavvf: ?? Intervento dei #vigilidelfuoco dalle 21:30 di ieri a San Felice Circeo (LT) per l’esplosione in una villetta singola in… - baddo71 : RT @emergenzavvf: ?? Intervento dei #vigilidelfuoco dalle 21:30 di ieri a San Felice Circeo (LT) per l’esplosione in una villetta singola in… - RosPalumbo71 : RT @emergenzavvf: ?? Intervento dei #vigilidelfuoco dalle 21:30 di ieri a San Felice Circeo (LT) per l’esplosione in una villetta singola in… -