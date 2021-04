Real Madrid | Varane positivo al Covid-19 | salterà il Liverpool

(Di martedì 6 aprile 2021) Raphaelal coronavirus. Lo fa sapere il, che in un comunicato ufficiale spiega: “IlC.F. comunica che il nostro giocatore Raphaelè risultatoal-19 nel tampone effettuato questa mattina”. Il difensore francese dunque dovrà saltare la doppia sfida con il, valevole per i quarti di finale della Champions League, e anche il ‘Clasico‘ di sabato sera contro il Barcellona. Un’assenza pesantissima per Zidane nel momento decisivo della stagione. SportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Commenta per primo Raphael Varane è positivo al Covid - 19 : lo annuncia il, il difensore non sarà quindi a disposizione per il quarto di finale di Champions League con il Liverpool e per il Clasico con il Barcellona.Il difensore delRaphael Varane è risultato positivo al Covid - ...Raphael Varane è positivo al coronavirus. Lo fa sapere il Real Madrid, che in un comunicato ufficiale spiega: “Il Real Madrid C.F. comunica che il nostro giocatore Raphael Varane è risultato positivo ...Raphael Varane, difensore del Real Madrid e della Francia, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha comunicato lo stesso club spagnolo attraverso una nota ufficiale. Il centrale francese salterà così ...