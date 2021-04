Proteste dei mercatali sulla A1 contro la zona rossa Covid (Di martedì 6 aprile 2021) Proteste da parte dei mercatali di tutta la Campania contro la zona rossa Covid che dura da cinque settimane. Più di un chilometro di coda di auto e tir sulla A1 di Milano – Napoli tra il bivio con A16 Napoli – Canosa e Caserta sud in direzione di Roma. Traffico deviato sulla A16. Antonio Mirra, sindaco di Santa Maria Capua Vetere, riferisce che il governatore della Campania Vincenzo De Luca è rimasto anche lui bloccato – i due si sarebbero dovuti incontrare nel pomeriggio -. Le Proteste dei mercatali mirano alla riapertura delle attività chiuse per contrastare il contagio da Covid. Sul posto la polizia in assetto antisommossa Operatori commerciali di vario titolo stanno protestando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 aprile 2021)da parte deidi tutta la Campanialache dura da cinque settimane. Più di un chilometro di coda di auto e tirA1 di Milano – Napoli tra il bivio con A16 Napoli – Canosa e Caserta sud in direzione di Roma. Traffico deviatoA16. Antonio Mirra, sindaco di Santa Maria Capua Vetere, riferisce che il governatore della Campania Vincenzo De Luca è rimasto anche lui bloccato – i due si sarebbero dovuti incontrare nel pomeriggio -. Ledeimirano alla riapertura delle attività chiuse per contrastare il contagio da. Sul posto la polizia in assetto antisommossa Operatori commerciali di vario titolo stanno protestando ...

