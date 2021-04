Positivo al Covid vuole andare a casa dei vicini: al loro rifiuto spara con un fucile (Di martedì 6 aprile 2021) È successo a Breno, dove un uomo di 54 anni Positivo al Covid e dunque in quarantena domiciliare, si è recato a casa dei vicini chiedendo di unirsi alla festa. Prima gli ha chiesto se avessero della droga, i ragazzi hanno risposto no, e gli hanno offerto una birra. Poi gli ha chiesto di entrare ma al loro diniego, lui è tornato in casa a prendere il fucile. Nella casa, erano presenti 4 giovani tutti tra i 17 ed i 23 anni. Tornato di nuovo di fronte alla casa, ha iniziato a sparare contro porte e finestre, rompendo i vetri ed anche una playstation. I ragazzi sono dunque fuggiti, ma lui ha iniziato a inseguirli con l’auto, tentando di investirli. Poi si è dato alla fuga. La polizia lo ha cercato per tutta la ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 6 aprile 2021) È successo a Breno, dove un uomo di 54 anniale dunque in quarantena domiciliare, si è recato adeichiedendo di unirsi alla festa. Prima gli ha chiesto se avessero della droga, i ragazzi hanno risposto no, e gli hanno offerto una birra. Poi gli ha chiesto di entrare ma aldiniego, lui è tornato ina prendere il. Nella, erano presenti 4 giovani tutti tra i 17 ed i 23 anni. Tornato di nuovo di fronte alla, ha iniziato are contro porte e finestre, rompendo i vetri ed anche una playstation. I ragazzi sono dunque fuggiti, ma lui ha iniziato a inseguirli con l’auto, tentando di investirli. Poi si è dato alla fuga. La polizia lo ha cercato per tutta la ...

