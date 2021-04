Pd | fonti Iv confermano | ' tra Renzi e Letta incontro franco con accordi e disaccordi' **

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr (Adnkronos) - Italia viva, all'Adnkronos, "conferma la narrazione del Nazareno" sul'di stamattina tra Matteoe Enrico. Un faccia a faccia a tutto campo, definito "cordiale e", in cui sono emersi "elementi di accordo e di disaccordo" tra cui, in particolare, una "divergenza profonda" sul rapporto con Conte e il M5s.

Il rapporto con i 5 stelle In particolare, spiegano sempredem, i due hanno verificato una divergenza profonda sul rapporto con Conte e il M5s. Un rapporto che il segretarioconsidera ...In particolare, spiegano sempredem, Letta e Renzi hanno verificato una divergenza profonda sul rapporto con Conte e il M5s. Un rapporto che il segretarioconsidera essenziale per costruire ...Roma, 6 aprile 2021 - Quaranta minuti per un incontro definito "franco e cordiale": è andata così tra il segretario del Pd Enrico Letta e il leader di ... a 360 gradi sulla situazione in Italia. Fonti ..."Divergenze profonde" tra i due riguardano il rapporto con Conte e il M5S, hanno riferito fonti del Nazareno, affermando che i leader hanno affrontato temi legati al quadro politico e alle prospettive ...