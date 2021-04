Non si accorge di essere incinta e partorisce in bagno: “Pensavo fossero calcoli renali” (Di martedì 6 aprile 2021) Sembrava un giorno come un altro per Melissa Surgecoff e per il suo fidanzato, Donnie Campbell. Invece lo scorso 8 marzo è accaduto qualcosa che ha cambiato per sempre la vita della coppia. Ad un certo punto, all’improvviso, Melissa ha cominciato ad avvertire dei crampi molto dolorosi. “Ho chiamato il 911 perché pensavamo si trattasse di un calcolo renale”, ha detto il compagno di Melissa, Donnie Campbell. LEGGI ANCHE => Belen Rodriguez, incinta o no? La foto su Instagram indigna i fan: “Non dovresti bere” I due, che vivono nella città di Peabody, comune di circa 50.000 abitanti nel Massachusetts, stanno insieme da sette anni. Insieme sono riusciti a superare tanti ostacoli, a cominciare dai problemi di salute a seguito della lesione cerebrale traumatica di Donnie e le difficoltà relative alla sclerosi multipla di Surgecoff. Nel 2020 il loro ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 6 aprile 2021) Sembrava un giorno come un altro per Melissa Surgecoff e per il suo fidanzato, Donnie Campbell. Invece lo scorso 8 marzo è accaduto qualcosa che ha cambiato per sempre la vita della coppia. Ad un certo punto, all’improvviso, Melissa ha cominciato ad avvertire dei crampi molto dolorosi. “Ho chiamato il 911 perché pensavamo si trattasse di un calcolo renale”, ha detto il compagno di Melissa, Donnie Campbell. LEGGI ANCHE => Belen Rodriguez,o no? La foto su Instagram indigna i fan: “Non dovresti bere” I due, che vivono nella città di Peabody, comune di circa 50.000 abitanti nel Massachusetts, stanno insieme da sette anni. Insieme sono riusciti a superare tanti ostacoli, a cominciare dai problemi di salute a seguito della lesione cerebrale traumatica di Donnie e le difficoltà relative alla sclerosi multipla di Surgecoff. Nel 2020 il loro ...

