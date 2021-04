Monza, finalmente Balotelli: l’attaccante pronto al rientro in campo (Di martedì 6 aprile 2021) Mario Balotelli si è allenato in gruppo dopo l’infortunio: l’attaccante classe ’90 potrebbe tornare a disposizione per il match contro l’Ascoli Mario Balotelli si è allenato nuovamente in gruppo dopo il lungo infortunio. l’attaccante classe ’90 potrebbe tornare a disposizione per il match contro l’Ascoli. Lo staff medico del Monza valuterà nel corso dei prossimi giorni se SuperMario potrà essere convocato dal tecnico Cristian Brocchi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Mariosi è allenato in gruppo dopo l’infortunio:classe ’90 potrebbe tornare a disposizione per il match contro l’Ascoli Mariosi è allenato nuovamente in gruppo dopo il lungo infortunio.classe ’90 potrebbe tornare a disposizione per il match contro l’Ascoli. Lo staff medico delvaluterà nel corso dei prossimi giorni se SuperMario potrà essere convocato dal tecnico Cristian Brocchi. Leggi su Calcionews24.com

