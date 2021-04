Monopoli, ancora 8 positivi al Covid tra i pugliesi: le ultime in vista del match contro il Palermo (Di martedì 6 aprile 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà Monopoli-Palermo.La sfida, valida per il recupero della trentaduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, andrà in scena mercoledì pomeriggio allo Stadio Comunale "Vito Simone Veneziani". Originariamente in programma lo scorso 20 marzo, la gara è stata rinviata a causa del focolaio Covid scoppiato all'interno dello spogliatoio pugliese. Nei giorni scorsi, il club pugliese ha reso nota la negativizzazione di cinque componenti del gruppo squadra, di cui due calciatori. Sono nove, dunque, al momento, gli attualmente positivi, di cui otto calciatori.Ragion per cui, la partita non è a rischio: il tecnico Scienza, infatti, avrà a disposizione più del numero minimo di giocatori richiesti per scendere in campo (tredici e almeno un portiere). Intanto, pochi istanti fa, è arrivato ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 aprile 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà.La sfida, valida per il recupero della trentaduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, andrà in scena mercoledì pomeriggio allo Stadio Comunale "Vito Simone Veneziani". Originariamente in programma lo scorso 20 marzo, la gara è stata rinviata a causa del focolaioscoppiato all'interno dello spogliatoio pugliese. Nei giorni scorsi, il club pugliese ha reso nota la negativizzazione di cinque componenti del gruppo squadra, di cui due calciatori. Sono nove, dunque, al momento, gli attualmente, di cui otto calciatori.Ragion per cui, la partita non è a rischio: il tecnico Scienza, infatti, avrà a disposizione più del numero minimo di giocatori richiesti per scendere in campo (tredici e almeno un portiere). Intanto, pochi istanti fa, è arrivato ...

