Milan, Dalot: «Sono ambizioso. Ho fatto molte rinunce in carriera» (Di martedì 6 aprile 2021) Intervenuto sulle colonne di Men’s Health, Diogo Dalot ha parlato della propria carriera culminata con il suo passaggio al Milan Intervenuto sulle colonne di Men’s Health, Diogo Dalot ha parlato della propria carriera culminata con il suo passaggio prima al Manchester United e ora in prestito al Milan: «Direi che lasciare il Portogallo a 18-19 anni richiede anche un po’ di ambizione, per scommettere sul proprio futuro. Ma Sono partito con la convinzione che sarebbe andata bene, senza alcuna paura di quello che sarebbe potuto succedere. Soprattutto perché credevo, e credo ancora, nel mio valore. Ma, soprattutto, questa partenza mi ha portato più responsabilità. Il sogno di essere un giocatore di calcio ai massimi livelli e di avere successo nella mia ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Intervenuto sulle colonne di Men’s Health, Diogoha parlato della propriaculminata con il suo passaggio alIntervenuto sulle colonne di Men’s Health, Diogoha parlato della propriaculminata con il suo passaggio prima al Manchester United e ora in prestito al: «Direi che lasciare il Portogallo a 18-19 anni richiede anche un po’ di ambizione, per scommettere sul proprio futuro. Mapartito con la convinzione che sarebbe andata bene, senza alcuna paura di quello che sarebbe potuto succedere. Soprattutto perché credevo, e credo ancora, nel mio valore. Ma, soprattutto, questa partenza mi ha portato più responsabilità. Il sogno di essere un giocatore di calcio ai massimi livelli e di avere successo nella mia ...

