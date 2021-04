Meteo, in arrivo la “coda d’inverno”. Temperature in calo e precipitazioni (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo l’assaggio di primavera dei giorni scorsi, con Temperature alte e cielo sereno, il Meteo sta preparando la cosiddetta “coda d’inverno“. In queste ore è previsto un netto calo delle Temperature, unito a pioggia, vento e neve. Previsioni Meteo dei prossimi giorni Dal Polo Nord è in arrivo l’aria fredda sul Mediterraneo che porterà a venti di Bora e di Grecale, che stanno soffiando già dalle prime ore di oggi 6 aprile. Previste precipitazioni con temporali e neve sulle Alpi e sugli Appennini dell’Emilia Romagna. Nel corso della giornata anche Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise verranno interessate dal maltempo. I rovesci potrebbero riguardare anche le zone di Brescia, Mantova e Cremona. Sulle regioni centrali è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo l’assaggio di primavera dei giorni scorsi, conalte e cielo sereno, ilsta preparando la cosiddetta ““. In queste ore è previsto un nettodelle, unito a pioggia, vento e neve. Previsionidei prossimi giorni Dal Polo Nord è inl’aria fredda sul Mediterraneo che porterà a venti di Bora e di Grecale, che stanno soffiando già dalle prime ore di oggi 6 aprile. Previstecon temporali e neve sulle Alpi e sugli Appennini dell’Emilia Romagna. Nel corso della giornata anche Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise verranno interessate dal maltempo. I rovesci potrebbero riguardare anche le zone di Brescia, Mantova e Cremona. Sulle regioni centrali è ...

Advertising

Telefriuli1 : Si abbassano le temperature: in arrivo piogge, vento e freddo in Fvg Ulteriore calo termico. Rapido peggioramento d… - CentroMeteoITA : #METEO #ROMA: MALTEMPO in arrivo nelle prossime ore e crollo delle TEMPERATURE, i dettagli - RedazioneLaNews : #Milano Raffiche di vento fino a 90 km/h in arrivo, scatta l'allerta meteo arancione in Lombardia - 58Giacomo : RT @TgrRaiPuglia: #MeteoPuglia. Aria fredda in arrivo dal Nord Europa. Possibili nevicate domani sulle alture di Capitanata. Le previsioni… - TgrRaiPuglia : #MeteoPuglia. Aria fredda in arrivo dal Nord Europa. Possibili nevicate domani sulle alture di Capitanata. Le previ… -