L'ultima stagione di The Walking Dead arriverà quest'estate (Di martedì 6 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=LGrUyyeNOnI Dopo l'annuncio che l'undicesima stagione sarebbe stata L'ultima, i fan di The Walking Dead hanno aspettato la data dell'uscita con un misto di trepidazione e rassegnazione. Ora quella data è arrivata: il 22 agosto negli Stati Uniti inizieranno ad andare in onda gli episodi conclusivi della produzione Amc tratta dai fumetti di Robert Kirkman. La serie, che racconta di un gruppo di sopravvissuti a un'apocalisse zombie, ha debuttato il 31 ottobre 2010, conquistando il pubblico con le scene d'azione e l'approfondimento psicologico dei suoi protagonisti e delle loro relazioni in un mondo completamente stravolto. La decima stagione, prima interrotta e poi prolungata a causa degli stop imposti dal coronavirus, ha concluso il suo corso lo scorso 4 aprile.

