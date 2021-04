Lucera | 698 “attualmente positivi” a test corona virus Lo comunica l’ex sindaco Donazione di tulipani al Lastaria

(Di martedì 6 aprile 2021) Di Francesco Santoro : «: 698; deceduti da marzo: 64; guariti da marzo: 1.637. Siamo ben oltre i 250 settimanali su 100.000 abitanti. Siamo rossi di nostro e non mi meraviglierebbe se ci chiudessero del tutto come città». A darne notizia è il consigliere regionale Antonio Tutolo, che diffonde i dati del contagio a. Consegnati, intanto, nei reparti Lungodegenza, Day service oncologico, nei dipartimenti Medico, Geriatrico, Riabilitativo e Oncoematologico dell’ospedale “” idi Cascina Savino. L’iniziativa è stata organizzata dai clown-dottori dell’associazione “Cuore Foggia”. L'articolo, 698 “” a...

