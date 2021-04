Libia: Draghi, ‘c’è voglia di fare e di ripartire in fretta’ (2) (Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) – “I progetti sono molti – sottolinea il presidente del Consiglio – c’è un desiderio di ricominciare. Le commissione miste in campo finanziario anche per il recupero dei crediti storici e recenti sono state riavviate”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) – “I progetti sono molti – sottolinea il presidente del Consiglio – c’è un desiderio di ricominciare. Le commissione miste in campo finanziario anche per il recupero dei crediti storici e recenti sono state riavviate”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ilriformista : Il premier 'commissaria' Di Maio #Draghi #Libia #Eni @luigidimaio - Agenzia_Ansa : Prima visita all'estero per il presidente Mario Draghi, in Libia con il ministro Di Maio. Il premier vedrà a Tripol… - HuffPostItalia : Dopo Di Maio, in Libia arriva Draghi per gli investimenti italiani - DituccioNatalia : RT @NFratoianni: #Draghi esprime soddisfazione per il lavoro #Libia sui salvataggi? Inaccettabile. Evidentemente gli sfugge la differenza t… - ilColibriLGBT : RT @BaobabExp: Oggi che Draghi è in #Libia @annalisacamilli ripropone l'articolo che chiarisce l'ammontare dei finanziamenti e la totale as… -