Klopp: “Il Real Madrid è freddo come il ghiaccio, servono idee chiare” (Di martedì 6 aprile 2021) Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato così a pochi attimi dalla gara col Real Madrid ai microfoni di BT Sport: “E’ una partita molto importante in circostanze piuttosto strane, questo è il campo di allenamento ma il Real ci gioca il campionato e la Champions ed è abituato. Dobbiamo creare l’atmosfera, lo abbiamo fatto negli spogliatoi e dobbiamo portarlo in campo. Occorre avere le idee chiare su quello che dobbiamo fare perchè il Real Madrid è freddo come il ghiaccio”. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 aprile 2021) Il tecnico del Liverpool, Jurgen, ha parlato così a pochi attimi dalla gara colai microfoni di BT Sport: “E’ una partita molto importante in circostanze piuttosto strane, questo è il campo di allenamento ma ilci gioca il campionato e la Champions ed è abituato. Dobbiamo creare l’atmosfera, lo abbiamo fatto negli spogliatoi e dobbiamo portarlo in campo. Occorre avere lesu quello che dobbiamo fare perchè ilil”. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Gazzetta_it : Zidane vs Klopp, il freddo contro il passionale: chi perde è perduto #ChampionsLeague #RealMadridLiverpool - ilsidero : @faithless95 Mi hai spezzato il cuore. ?? Però se qualcuno deve buttare fuori il Real accetto solo il maestro Klopp. - ilsidero : Ma che cazzo guardate il City che c'è il Real contro Klopp? Ma non capite una minchia, santo Dio. - mvb66 : Sto Guardando Champions League in onda su Canale 5 - In diretta dallo stadio Alfredo Di Stefano di Madrid, il Re… - Mediagol : #Video #RealMadrid-Liverpool, Klopp confessa: 'Allenare i 'blancos'? Nessun rimpianto, vi spiego'… -